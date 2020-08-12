Уруський анонсував зміну керівництва “Укроборонпрому”

“Сам державний концерн „Укроборонпром“ підлягає суттєвій трансформації, тому що в тому вигляді, в якому він існує на сьогодні, він існувати не буде. Менеджмент на ньому буде також змінено. І, наскільки я знаю, найближчим часом повинна відбутись і зміна керівництва концерну. А далі відповідно буде зміна і всієї команди, яка там працювала останній рік”, — сказав Уруський.

Говорячи про трансформацію концерну він зазначив також, що, можливо, змінено буде і його назву, тому що стара назва є “токсичною”.

Нагадаємо, Верховна рада України 16 липня ухвалила в цілому проект постанови № 3842 про призначення Олега Уруського віце-прем’єр-міністром — міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.