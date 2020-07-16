Рада призначила Уруського віце-прем’єром з питань ОПК
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Верховна рада України ухвалила в цілому проект постанови №3842 про призначення Олега Уруського віце-прем’єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. Відповідне рішення підтримали 250 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
"Призначити Уруського Олега Семеновича на посаду Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України", - йдеться у тексті постанови.
Під час обговорення проекту постанови Прем’єр-міністр Денис Шмигаль попросив нардепів підтримати кандидата.
"Я бачу першим завданням налагодження системи, щоб ми позбулися того хаосу, в якому перебуває наша промисловість... Є дуже багато напрацювань, які нам спільно необхідно буде впроваджувати, і на це часу у нас дуже мало. Я сподіваюся на плідну співпрацю з депутатським корпусом", - сказав Уруський під час виступу у сесійній залі.
Додамо, що на початку 2020 року колишній голова Державного космічного агентства України Олег Уруський був призначений директором інжинірингової компанії "Прогрестех-Україна".
Нагадаємо, Шмигаль вже реєстрував у ВР проект постанови про призначення Уруського на цю посаду.
Проте, пізніше Кабмін відкликав цю постанову.
Як наголосили у фракції "Слуга народу", постанову про призначення Олега Уруського віце-прем’єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості відкликали через юридичну помилку, він залишається кандидатом.
Пізніше Верховній Раді України повторно зареєстрували урядовий проект постанови №3842 від 14 липня про призначення Олега Уруського віце-прем’єр-міністром, міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.