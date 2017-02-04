Українці вибороли "золото" зимової Універсіади у спортивних танцях на льоду
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Українці Олександра Назарова та Максим Нікітін здобули золоту медаль зимової Універсіади-2017 у спортивних танцях на льоду. Про це УНН повідомляє із посиланням на Українську федерацію фігурного катання на ковзанах.
У змаганнях танцювальних пар,які щойно завершилися в Алмати (Казахстан), наші фігуристи були кращими як у короткій програмі, так і у довільній програмах, набравши загалом рекордні 165,62 балів.
Зокрема, їхній довільний танець, для якого фігуристи обрали у цьому сезоні музику з кінофільму “Невдахи”, не лише був високо оцінений суддями, але й викликав справжнє захоплення декількох тисяч глядачів льодового палацу.
Українці виступали яскраво, з настроєм, показавши якісне катання і не залишивши суперникам жодного шансу наздогнати їх: коли на табло висвітилась оцінка нашого дуету за довільну — 101,50 балів, ще до завершення виступів усіх 14 пар стало ясно, хто здобув “золото” Універсіади.
Для дворазових чемпіонів України Олександри Назарової/Максима Нікітіна — це друга нагорода великих міжнародних змагань: у 2015 році вони стали бронзовими призерами чемпіонату світу серед юніорів.
Після цього вихованці харківського тренера Галини Чурілової, які наразі тренуються у США у Ігоря Шпільбанда, швидко освоїлися серед “дорослих” дуетів, демонструючи стрімкий прогрес.
Так, на цьогорічному чемпіонаті Європи 20-річна Олександра та 22-річний Максим увійшли до ТОП-десятки кращих танцювальних пар континенту, посівши 9-е місце.
Срібні медалі Універсіади дісталися росіянам Софії Євдокимовій/Єгору Базіну — 156,96.
На третьому місці — Шарі Кох/Крістіан Нойштерн з Німеччини — 154,00.
Нагадаємо, це вже друга золота медаль збірної України на цьогорічній Універсіаді.
Раніше “золото” у гонці переслідування здобула українська біатлоністка Надія Бєлкіна.