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Украинцы завоевали "золото" зимней Универсиады в спортивных танцах на льду

Киев • УНН

 • 9866 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Украинцы Александра Назарова и Максим Никитин завоевали золотую медаль зимней Универсиады-2017 в спортивных танцах на льду. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Украинскую федерацию фигурного катания на коньках.

Украинцы завоевали "золото" зимней Универсиады в спортивных танцах на льду

В соревнованиях танцевальных пар, которые только завершились в Алматы (Казахстан), наши фигуристы были лучшими как в короткой программе, так и в произвольной программах, набрав в общем рекордные 165,62 баллов.

В частности, их произвольный танец, для которого фигуристы выбрали в этом сезоне музыку из кинофильма "Неудачники", не только был высоко оценен судьями, но и вызвал настоящий восторг нескольких тысяч зрителей ледового дворца.

Украинцы выступали ярко, с настроением, показав качественное катание и не оставив соперникам ни единого шанса догнать их: когда на табло высветилась оценка нашего дуэта за произвольную - 101,50 баллов, еще до завершения выступлений всех 14 пар стало ясно, кто получил "золото" Универсиады .

Для двукратных чемпионов Украины Александры Назаровой/Максима Никитина - это вторая награда крупных международных соревнований: в 2015 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров.

После этого воспитанники харьковского тренера Галины Чуриловой, которые сейчас тренируются в США у Игоря Шпильбанда, быстро освоились среди "взрослых" дуэтов, демонстрируя стремительный прогресс.

Так, на чемпионате Европы 20-летняя Александра и 22-летний Максим вошли в ТОП-десятку лучших танцевальных пар континента, заняв девятое место.

Серебряные медали Универсиады достались россиянам Софии Евдокимовой/Егору Базину - 156,96.

На третьем месте - Шари Кох/Кристиан Нойштерн из Германии - 154,00.

Напомним, это уже вторая золотая медаль сборной Украины на нынешней Универсиаде.

Ранее "золото" в гонке преследования получила украинская биатлонистка Надежда Белкина .

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