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Український біатлоніст став призером гонки чемпіонату Швеції

Український біатлоніст став призером гонки чемпіонату Швеції

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Представник України Артем Прима потрапив на п'єдестал пошани індивідуальної гонки у рамках відкритої першості Швеції з біатлону, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

В індивідуальній гонці у чоловіків в місті Ідре брали участь п’ятеро українських чоловіків. Гонка була короткою — на 15 км, але зі звичними 4-ма стрільбами. В умовах підступного туману мінімальне число промахів в цій гонці — 5 і 6 — змогли допустити лише по одному біатлоністу. Всім іншим в стрільбі пощастило набагато менше, в тому числі і спортсменам з України.

Проте, навіть не дивлячись на 8 пострілів повз мішеней і 6 штрафних хвилин (штраф за промах становив 45 секунд), наш Артем Прима зміг піднятися на друге місце.

Інші наші чоловіки залишилися за межами десятки кращих: Артем Тищенко 12-й (9 промахів), Дмитро Підручний 14-й (12), Богдан Цимбал 20-й (13), Тарас Лесюк 29-й (14).

Відзначимо, що тріумфатором гонки став норвежець Еміль Ніенг (7 промахів), а бронзовим призером Торстейн Стенерсен зі Швеції (7).

Як повідомлялося раніше, Підручний став переможцем іншої гонки даного чемпіонату.

Українські Національні Новини

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