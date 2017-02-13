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Українська сторона повідомила про події у Чонгарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Підрозділ, що входить до складу військової частини оперативного командування “Південь” та виконує бойові завдання в херсонський області повідомив про роззброєння бойовиків на кордоні з Кримом, передає УНН з посиланням на прес-службу оперативного командування “Південь”.

Українська сторона повідомила про події у Чонгарі

Нагадаємо, що стало відомо про повідомлення Абмеджита Сулейманова, керівника представництва Меджлісу кримськотатарського народу в Херсонській області, на кордоні із Кримом у Чонгарі, що на Чонгарі ЗСУ нібито здійснили напад на громадську організацію “Аскер”.

Також повідомили про те, що з Херсона виїхала делегація, яка спробує розібратися в суті проблеми. Як каже Абмеджит Сулейманов, зараз тривають перемовини на вищому рівні з приводу конфлікту. Рефат Чубаров спілкується з Міністром оборони, аби з’ясувати, що сталося.

Представники Меджлісу, кажуть — у разі продовження затримки їх товаришів з “Аскеру”, вони блокуватимуть дорогу на Чонгар.

Українська сторона повідомила, що підрозділ, що входить до складу військової частини оперативного командування “Південь” та виконує бойові завдання в Херсонській області, на кордоні з Кримом, облаштовував за наказом командира бойові позиції.

Так, під час здійснення необхідного переліку робіт, на позиції прибули максимально озброєнні представники незаконого збройного формування і враховуючи спеціфіку підрозділу та бойові умови, формування було затримано, роззброєно і виконанні всі вимоги статутів і інших законодавчих актів стосовно дій у подібних ситуаціях.

Також у прес-службі оперативного командування “Південь” повідомили, що зараз тривають згідно з нормативно-правовою базою визначені заходи та облік озброєння.

У відомстві додали, що повідомлення про напад Збройних сил України на громадську організацію “Аскер” є ні чим іншим, як черговим фейком і намаганням очорнити ЗСУ, внести певний розлад і недовіру в українському суспільстві!

 

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