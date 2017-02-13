Украинская сторона сообщила о событиях на Чонгаре

Напомним, что стало известно о сообщении Абмеджита Сулейманова, руководителя представительства Меджлиса крымскотатарского народа в Херсонской области, на границе с Крымом в Чонгаре, что на Чонгаре ВСУ якобы совершили нападение на общественную организацию "Аскер" .

Также сообщили о том, что из Херсона выехала делегация, которая попытается разобраться в сути проблемы. Как говорит Абмеджит Сулейманов, сейчас ведутся переговоры на высшем уровне по поводу конфликта. Рефат Чубаров общается с Министром обороны, чтобы выяснить, что произошло.

Представители Меджлиса, говорят - в случае продолжения задержки их товарищей с "Аскер", они будут блокировать дорогу на Чонгар.

Украинская сторона сообщила, что подразделение, что входит в состав воинской части оперативного командования "Юг" и выполняет боевые задачи в Херсонской области, на границе с Крымом, обустраивали по приказу командира боевые позиции.

Так, при осуществлении необходимого перечня работ, на позиции прибыли максимально вооруженые представители незаконного вооруженного формирования и учитывая специфику подразделения и боевые условия, формирование задержали, разоружили и исполнели все требования уставов и других законодательных актов относительно действий в подобных ситуациях.

Также в пресс-службе оперативного командования "Юг" сообщили, что сейчас идут согласно с нормативно-правовой базой определенные меры и учет вооружения.

В ведомстве добавили, что сообщение о нападении Вооруженных сил Украины на общественную организацию "Аскер" является ни чем иным, как очередным фейком и попыткой очернить ВСУ, внести определенный разлад и недоверие в украинском обществе!