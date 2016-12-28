Українка достроково виграла чемпіонат світу із швидких шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Український гросмейстер Ганна Музичук достроково виграла чемпіонат світу зі швидких шахів, передає УНН із посиланням на EuropeEchecs.
Г.Музичук забезпечила собі чемпіонський титул у турнірі серед жінок за один тур до кінця першості.
Українська спортсменка набрала 9 очок.
Anna Muzychuk championne du monde de parties rapides 2016 ! #DohaChess2016 pic.twitter.com/do35xDkKoB— Europe-Echecs (@EuropeEchecs) 28 декабря 2016 г.