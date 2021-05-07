Українець взяв участь у перемозі "Вашингтона" над колишнім клубом в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Центровий Олексій Лень провів результативний матч за "Вашингтон" в рамках регулярного чемпіонату НБА, передає кореспондент УНН.
Деталі
У зустрічі проти "Торонто Репторс" українець вийшов у старті та двічі відзначився додаванням м'яча у кільце після промахів партнерів.
Загальна статистика українця рівняється 10-м очкам (4/4 з гри, 2/2 штрафні) при 4 підбираннях, і передачі за 13:47 хвилини проведені на паркеті. "Візардс" в овертаймі святкували виграш – 131:129.
Примітно, що Лень починав сезон у складі саме "Торонто".
Доповнення
У 51 матчі за "Вашингтон" Лень в середньому набирає 7,4 очка при 4,2 підбираннях.