Українець взяв участь у перемозі "Вашингтона" над колишнім клубом в НБА

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Центровий Олексій Лень провів результативний матч за "Вашингтон" в рамках регулярного чемпіонату НБА, передає кореспондент УНН.

Деталі

У зустрічі проти "Торонто Репторс" українець вийшов у старті та двічі відзначився додаванням м'яча у кільце після промахів партнерів.

Загальна статистика українця рівняється 10-м очкам (4/4 з гри, 2/2 штрафні) при 4 підбираннях, і передачі за 13:47 хвилини проведені на паркеті. "Візардс" в овертаймі святкували виграш – 131:129.

Примітно, що Лень починав сезон у складі саме "Торонто".

Доповнення

У 51 матчі за "Вашингтон" Лень в середньому набирає 7,4 очка при 4,2 підбираннях.

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