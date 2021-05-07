Украинец принял участие в победе "Вашингтона" над бывшим клубом в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Центровой Алексей Лень провел результативный матч за "Вашингтон" в рамках регулярного чемпионата НБА, передает корреспондент УНН.
Детали
Во встрече против "Торонто Рэпторс" украинец вышел в старте и дважды отличился добавлением мяча в кольцо после промахов партнеров.
Общая статистика украинца равняется 10-м очкам (4/4 с игры, 2/2 штрафные) при 4 подборах, и передачи за 13:47 минуты проведенные на паркете. "Уизардс" в овертайме праздновали выигрыш - 131:129.
Примечательно, что Лень начинал сезон в составе именно "Торонто".
Дополнение
В 51 матче за "Вашингтон" Лень в среднем набирает 7,4 очка при 4,2 подборах.