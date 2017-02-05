Українець О.Лень допоміг "Фініксу" обіграти "Сакраменто" у поєдинку НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У матчі регулярного чемпіонату НБА команда українця Олексія Леня “Фінікс Санс” на виїзді завдала поразки БК “Сакраменто Кінгс”, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Долю зустрічі вирішив точний кидок із сиреною, що сповіщала про завершення протистояння, захисника “Санс” Девіна Букера. Молодий американець через руки Метта Барнса направив м’яч у кільце, котрий потрапив до цілі після відскоку від щита — 105:103.
Український центровий О.Лень почав зустріч на лаві запасних і загалом провів у грі 15:47 хвилини. Доробок 5-го номера драфту 2013 року рівнявся 2-м очкам (1/2 двоочкові), 5 підбиранням, 1 перехопленню і 1 блок-шоту.
Нагадаємо, що ця перемога стала для команди зі штату Аризона 16-ю у сезоні при 34 поразках — 15 місце Західної конференції НБА.