Украинец А.Лень помог "Финиксу" обыграть "Сакраменто" в поединке НБА

Судьбу встречи решил точный бросок с сиреной, что сообщала о завершении противостояния, защитника "Санс" Девина Букера. Молодой американец по рукам Мэтта Барнса направил мяч в кольцо, который попал в цели после отскока от щита - 105: 103.

Украинский центровой А.Лень начал встречу на скамейке запасных и в целом провел в игре 15:47 минуты. Работы 5-го номера драфта 2013 равнялся 2-м очкам (1/2 двухочковые), 5 подбором, 1 перехват и 1 блок-шота.

Напомним, что эта победа стала для команды из штата Аризона 16-й в сезоне при 34 поражениях - 15 место Западной конференции НБА.