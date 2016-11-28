Українець намагався вивезти до Росії дві книги першої половини ХХ століття

Так, українець намагався вивезти дві раритетні книги — “Ю.Лермонтов.Полное собрание сочинений” 1929 року видання та “Царь Кандавл — подземелье Ватикана. Пасторальная симфония. Достоевский — критические статьи” 1935 року.

Наразі на громадянина України, який перевозив книги у салоні автомобіля “Сітроен”, складені документи про адмінправопорушення. Книги встановленим порядком вилучені та передані до ДФС.