Українець намагався вивезти до Росії дві книги першої половини ХХ століття
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На Сумщині прикордонники затримали українця, який намагався вивезти до Росії дві книги першої половини ХХ століття які, можливо, мають історичну та культурну цінність. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, українець намагався вивезти дві раритетні книги — “Ю.Лермонтов.Полное собрание сочинений” 1929 року видання та “Царь Кандавл — подземелье Ватикана. Пасторальная симфония. Достоевский — критические статьи” 1935 року.
Наразі на громадянина України, який перевозив книги у салоні автомобіля “Сітроен”, складені документи про адмінправопорушення. Книги встановленим порядком вилучені та передані до ДФС.