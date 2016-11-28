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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Украинец пытался вывезти в Россию две книги первой половины ХХ века

Киев • УНН

 • 7022 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Сумской области пограничники задержали украинца, который пытался вывезти в Россию две книги первой половины ХХ века которые, возможно, имеют историческую и культурную ценность. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Украинец пытался вывезти в Россию две книги первой половины ХХ века

Так, украинец пытался вывезти две раритетные книги - "Ю.Лермонтов.Полное собрание сочинений" 1929 издания и "Царь Кандавл - подземелье Ватикана. Пасторальная симфония. Достоевский - критические статьи" 1935 года.

Сейчас на гражданина Украины, который перевозил книги в салоне автомобиля "Ситроен", составлены документы об административных правонарушениях. Книги установленным порядком изъяты и переданы в ГФС.

Украинские Национальные Новости

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