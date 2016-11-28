Украинец пытался вывезти в Россию две книги первой половины ХХ века
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Сумской области пограничники задержали украинца, который пытался вывезти в Россию две книги первой половины ХХ века которые, возможно, имеют историческую и культурную ценность. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Так, украинец пытался вывезти две раритетные книги - "Ю.Лермонтов.Полное собрание сочинений" 1929 издания и "Царь Кандавл - подземелье Ватикана. Пасторальная симфония. Достоевский - критические статьи" 1935 года.
Сейчас на гражданина Украины, который перевозил книги в салоне автомобиля "Ситроен", составлены документы об административных правонарушениях. Книги установленным порядком изъяты и переданы в ГФС.