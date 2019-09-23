Україна запросила Японію інвестувати в Чорнобильську зону відчуження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Україна планує інвестувати в Чорнобильську зону відчуження і запросила Японію стати партнером у цьому процесі. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з делегацією Японської Держави на чолі з очільником Японсько-української парламентської ліги дружби Еісуке Морі, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
“Україна планує інвестувати в Чорнобильську зону відчуження. Будемо раді, якщо Японія буде нашим партнером у цьому питанні. Це чудова можливість привернути увагу до важливості питання безпеки атомних електростанцій”, — зазначив Гончарук.
При цьому, як зазначила прес-служба уряду, очільник Японсько-української парламентської ліги дружби Еісуке Морі зазначив, що безпека, пов’язана з ядерною енергетикою, повинна стати одним із ключових напрямків двосторонньої співпраці. Морі також висловив сподівання, що ця зустріч стане початком спільної діяльності у сфері енергетики.
Під час зустрічі також обговорювалося питання можливої співпраці у сфері інформаційних технологій. На думку Морі, саме вектор ІТ може стати поштовхом для розвитку України.
Нагадаємо, представники Європейської комісії позитивно оцінили стан реалізації проектів у сфері поводження з радіоактивними відходами (РАВ) в Україні.