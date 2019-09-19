Єврокомісія перевірила в Україні проекти з поводження з радіоактивними відходами
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Представники Європейської комісії позитивно оцінили стан реалізації проектів у сфері поводження з радіоактивними відходами (РАВ) в Україні. Про це повідомляє пресслужба Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), передає УНН.
"Представники Єврокомісії відзначили, що нещодавні реорганізаційні зміни, які були ініційовані ДАЗВ у сфері управління РАВ - це прекрасний хід, який спростить та покращить ефективність управління у цьому секторі. Впроваджені зміни фактично є виконанням рекомендацій, напрацьованих спільно з європейськими експертами", - сказано у повідомленні.
Окрім того вказано, що на спеціалізовані комбінати корпорації "УкрДО "Радон" було поставлено обладнання для бригад аварійного реагування. Зараз це обладнання використовується для вилучення та перезахоронення радіоактивних відходів із об’єкту "Піски-1" на Київщині.
"Два місяці тому ми також ввели в експлуатацію "довгобуд" - завод з переробки рідких радіоактивних відходів, які утворюються під час зняття ЧАЕС з експлуатації. Сьогодні уже 136 бочок із переробленими на заводі радіоактивними відходами прийнято на захоронення до спеціалізованого сховища", - зазначив голова ДАЗВ Віталій Петрук.
Також, у зоні відчуження тривають роботи зі створення установки для звільнення матеріалів від регулюючого контролю на ЧАЕС, а також продовжується розроблення та впровадження інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу навколишнього середовища на спеціалізованих комбінатах корпорації "УкрДО "Радон".
"Наразі Агентство та Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами активно працюють над розробленням національного плану геологічного захоронення радіоактивних відходів в Україні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Кабмін схвалив проект угоди щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між Україною та ЄС.