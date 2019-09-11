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Україна є однією з найменш енергетично ефективних країн в Європі - МВФ

Україна є однією з найменш енергетично ефективних країн в Європі - МВФ

Київ • УНН

 • 14351 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Україна на сьогодні все ще залишається однією з найменш енергетично ефективних країн в Європі. Про це у середу сказав голова місії МВФ в Україні Йоста Люнгман під час конференції “Naftogaz-Gazprom: Energy Security, Gas Transit and European Integration”, передає УНН.

“За останні 5 років багато було зроблено, тепер Нафтогаз є прибутковою компанією, але досі залишились важливі питання в енергетичному секторі в цілому і конкретно в газовому секторі, що має бути виправлено. Однією з проблем є енергетична неефективність. Україна залишається однією з найменш енергоефективних країн в Європі. Ще однією проблемою є корупція”, — зазначив він.

Зі слів представника МВФ, корупція, зокрема, приводить до нераціонального використання економічних ресурсів в Країні.

Як писав УНН, місія МВФ прибула до України.

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