Україна є однією з найменш енергетично ефективних країн в Європі - МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Україна на сьогодні все ще залишається однією з найменш енергетично ефективних країн в Європі. Про це у середу сказав голова місії МВФ в Україні Йоста Люнгман під час конференції “Naftogaz-Gazprom: Energy Security, Gas Transit and European Integration”, передає УНН.
“За останні 5 років багато було зроблено, тепер Нафтогаз є прибутковою компанією, але досі залишились важливі питання в енергетичному секторі в цілому і конкретно в газовому секторі, що має бути виправлено. Однією з проблем є енергетична неефективність. Україна залишається однією з найменш енергоефективних країн в Європі. Ще однією проблемою є корупція”, — зазначив він.
Зі слів представника МВФ, корупція, зокрема, приводить до нераціонального використання економічних ресурсів в Країні.
Як писав УНН, місія МВФ прибула до України.