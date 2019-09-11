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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107928 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120095 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111690 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117842 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123805 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150131 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149922 просмотра

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Украина является одной из наименее энергетически эффективных стран в Европе - МВФ

Украина является одной из наименее энергетически эффективных стран в Европе - МВФ

Киев  •  УНН

 • 14346 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украина на сегодня все еще остается одной из самых энергетически эффективных стран в Европе. Об этом в среду сказал глава миссии МВФ в Украине Йоста Люнгман во время конференции “Naftogaz-Gazprom: Energy Security, Gas Transit and European Integration”, передает УНН.

“За последние 5 лет много было сделано, теперь Нафтогаз является прибыльной компанией, но до сих пор остались важные вопросы в энергетическом секторе в целом и конкретно в газовом секторе, что должно быть исправлено. Одной из проблем является энергетическая неэффективность. Украина остается одной из наименее энергоэффективных стран в Европе. Еще одной проблемой является коррупция”, — отметил он.

По словам представителя МВФ, коррупция, в частности, приводит к нерациональному использованию экономических ресурсов в стране.

Как писал УНН, миссия МВФ прибыла в Украину.

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