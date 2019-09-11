Украина является одной из наименее энергетически эффективных стран в Европе - МВФ

“За последние 5 лет много было сделано, теперь Нафтогаз является прибыльной компанией, но до сих пор остались важные вопросы в энергетическом секторе в целом и конкретно в газовом секторе, что должно быть исправлено. Одной из проблем является энергетическая неэффективность. Украина остается одной из наименее энергоэффективных стран в Европе. Еще одной проблемой является коррупция”, — отметил он.

По словам представителя МВФ, коррупция, в частности, приводит к нерациональному использованию экономических ресурсов в стране.

Как писал УНН, миссия МВФ прибыла в Украину.