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Україна виконала свої зобов'язання і ми чекаємо виконання зобов'язань ЄС - І.Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Європейський Союз сьогодні має певні внутрішні проблеми і вони проектуються на українське питання. Про це в ефірі “5 каналу” заявила Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.

Україна виконала свої зобов'язання і ми чекаємо виконання зобов'язань ЄС - І.Геращенко

“Дійсно, Європейський Союз сьогодні має певні внутрішні проблеми. В першу чергу це міграційна криза, вибори, які відбудуться наступного року у ключових країнах ЄС. Власне, ці внутрішні європейські проблеми сьогодні проектуються на українське питання. Але це подвійні стандарти і це несправедливо,” — пояснила перший заступник.

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“Сьогодні відверто і навіть жорстко говорила українська делегація. Я бувала не на одному саміті Україна-ЄС і можу констатувати, що це перший саміт, де не Україна просила щось, а навпаки, ми сиділи з такою позицією, що Україна виконала свої зобов’язання і що ми чекаємо виконання своєї частини зобов’язань з боку ЄС,” — розповіла І. Геращенко.

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“Мова йде не лише про безвізовий режим, ми чекаємо ратифікації угоди про асоціацію. Також обговорювалися ключові блоки. Не менша увага приділялася і Мінським угодам, невиконання з боку РФ, позиції Європейського союзу щодо санкцій. Декілька місяців тому експерти говорили про те, що вірогідно санкції щодо РФ будуть пом’якшені. Сьогодні про це не йдеться, бо ЄС усвідомлює, що не виконується жоден пункт Мінських угод,” — додала вона.

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