Україна виконала свої зобов'язання і ми чекаємо виконання зобов'язань ЄС - І.Геращенко

“Дійсно, Європейський Союз сьогодні має певні внутрішні проблеми. В першу чергу це міграційна криза, вибори, які відбудуться наступного року у ключових країнах ЄС. Власне, ці внутрішні європейські проблеми сьогодні проектуються на українське питання. Але це подвійні стандарти і це несправедливо,” — пояснила перший заступник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Віце-прем’єр підсумувала результати саміту Україна-ЄС

“Сьогодні відверто і навіть жорстко говорила українська делегація. Я бувала не на одному саміті Україна-ЄС і можу констатувати, що це перший саміт, де не Україна просила щось, а навпаки, ми сиділи з такою позицією, що Україна виконала свої зобов’язання і що ми чекаємо виконання своєї частини зобов’язань з боку ЄС,” — розповіла І. Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Найближчим часом можуть відбудуться поглибленні консультації з Францією та Німеччиною щодо “безвізу”

“Мова йде не лише про безвізовий режим, ми чекаємо ратифікації угоди про асоціацію. Також обговорювалися ключові блоки. Не менша увага приділялася і Мінським угодам, невиконання з боку РФ, позиції Європейського союзу щодо санкцій. Декілька місяців тому експерти говорили про те, що вірогідно санкції щодо РФ будуть пом’якшені. Сьогодні про це не йдеться, бо ЄС усвідомлює, що не виконується жоден пункт Мінських угод,” — додала вона.