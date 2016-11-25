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Украина выполнила свои обязательства и мы ждем выполнения обязательств ЕС - И.Геращенко

Киев • УНН

 • 9601 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Европейский Союз сегодня имеет определенные внутренние проблемы и они проецируются на украинский вопрос. Об этом в эфире "5 канала" заявила первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.

Украина выполнила свои обязательства и мы ждем выполнения обязательств ЕС - И.Геращенко

"Действительно, Европейский Союз сегодня имеет определенные внутренние проблемы. В первую очередь это миграционный кризис, выборы, которые состоятся в следующем году в ключевых странах ЕС. Собственно, эти внутренние европейские проблемы сегодня проектируются на украинский вопрос. Но это двойные стандарты и это несправедливо", - пояснила первый заместитель.

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"Сегодня откровенно и даже жестко говорила украинская делегация. Я бывала не на одном саммите Украина-ЕС и могу констатировать, что это первый саммит, где Украина просила что-то, а наоборот, мы сидели с такой позицией, что Украина выполнила свои обязательства и мы ждем выполнения своей части обязательств со стороны ЕС ", - рассказала И. Геращенко.

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"Речь идет не только о безвизовом режиме, мы ждем ратификации соглашения об ассоциации. Также обсуждались ключевые блоки. Не меньшее внимание уделялось и Минским соглашениям, невыполнение со стороны РФ, позиции Европейского союза по санкциям. Несколько месяцев назад эксперты говорили о том, что вероятно санкции в отношении РФ будут смягчены. Сегодня об этом речь не идет, потому что ЕС осознает, что не выполняется ни один пункт Минских соглашений ", - добавила она.

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