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Україна та Швеція обговорили питання переробки відходів

Україна та Швеція обговорили питання переробки відходів

Київ • УНН

 • 122039 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський доповів, що обговорив з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон питання переробки відходів в Україні, пише УНН.

Деталі

Зеленський запросив Швецію долучитися до побудови нових переробних сучасних заводів в Україні. Підготовка відповідних документів має розпочатися на рівні урядів двох країн.

Цитата

"У нашій країні дуже довгий час нехтували цією темою, а це ж не просто про те, що робити зі сміттям. Це про безпеку, про якість життя. Нам потрібно мінімум 25 нових і сучасних технологічно передових заводів з переробки відходів. Вони здатні забезпечити і енергією, і вторинною сировиною, і нарешті розв'язанням застарілої проблеми сміттєзвалищ і полігонів відходів, нездатності багатьох громад знайти рішення для відходів", - сказав Президент.

За словами Глави держави, крім оборонних, економічних та енергетичних питань, на переговорах між країнами порушувалися питання щодо посилення санкцій проти Російської Федерації за війну, яку вона розв’язала на українській землі.

Під час зустрічі сторони також предметно обговорили відбудову України. Президент висловив сподівання, що Швеція приєднається до цього процесу.

Нагадаємо

Зеленський розповів про конференцію в Лугано де обговорювали "План Маршалла" для України.

Українські Національні Новини

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