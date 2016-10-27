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Україна немає стратегічного плану по створенню ліберального ринку газу - “Укртрансгаз”

Україна немає стратегічного плану по створенню ліберального ринку газу - “Укртрансгаз”

Київ • УНН

 • 7923 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На сьогодні в Україні не сформовано повністю конкурентного (лібералізованого) ринку природного газу. Більше того, зараз рух у напрямі створення сучасної європейської моделі газового ринку уповільнився. Про це йдеться у експертній оцінці ситуації на газовому ринку України, яку оприлюднено на офіційному порталі “Укртрансгазу”, передає УНН.

“Відсутній системний, саме системний, узгоджений за всіма необхідними напрямами, підхід з упровадження нової моделі ринку.
Немає ухваленого плану дій, виконання якого могла би контролювати експертна спільнота й, можливо, громадськість”, — наголошується в документі.

Також наголошується на тому, що необхідно розробити комплексний план впровадження моделі конкурентного газового ринку в Україні, який охоплював би всі складові цього процесу, та щокварталу готувати й публікувати у пресі та Інтернеті звіти про його виконання.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, робоча група з питань прискорення реформи корпоративного управління ПАТ "Національна акціонерна компанія “Нафтогаз запропонувала підпорядкувати “Укртрансгаз” наглядовій раді “Нафтогазу”

У РВУ таку ініціативу оцінили скептично.

За словами експерта Б.Соколовського, у такий спосіб “Нафтогаз” прагне зберегти контроль над “Укртрансгазом”, попри вимоги Третього енергетичного пакету.

Загалом, як зазначив В.Землянський, обіцяна реформа “Нафтогазу” поки що реалізувалася лише в частині підняття тарифів

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