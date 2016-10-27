Украина не имеет стратегического плана по созданию либерального рынка газа - "Укртрансгаз"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. На сегодня в Украине не сформирован полностью конкурентный (либерализованный) рынок природного газа. Более того, сейчас движение в направлении создания современной европейской модели газового рынка замедлилось. Об этом говорится в экспертной оценке ситуации на газовом рынке Украины, обнародованном на официальном портале "Укртрансгаза", передает УНН.
"Отсутствует системный, именно системный, согласованный по всем необходимым направлениям, подход по внедрению новой модели рынка.
Нет принятого плана действий, выполнение которого могло бы контролировать экспертное сообщество и, возможно, общественность", - отмечается в документе.
Также отмечается, что необходимо разработать комплексный план внедрения модели конкурентного газового рынка в Украине, который охватывал бы все составляющие этого процесса, и ежеквартально готовить и публиковать в прессе и Интернете отчеты о его исполнении.
Напомним, как сообщал УНН, рабочая группа по вопросам ускорения реформы корпоративного управления ОАО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз предложила подчинить "Укртрансгаз" наблюдательному совету "Нафтогаза".
В РПУ такую инициативу оценили скептически.
По словам эксперта Соколовского, таким образом "Нафтогаз" стремится сохранить контроль над "Укртрансгазом", несмотря на требования Третьего энергетического пакета.
В общем, как отметил В. Землянский, обещанная реформа "Нафтогаза" пока реализовалась лишь в части повышения тарифов.