Украина не имеет стратегического плана по созданию либерального рынка газа - "Укртрансгаз"

"Отсутствует системный, именно системный, согласованный по всем необходимым направлениям, подход по внедрению новой модели рынка.

Нет принятого плана действий, выполнение которого могло бы контролировать экспертное сообщество и, возможно, общественность", - отмечается в документе.

Также отмечается, что необходимо разработать комплексный план внедрения модели конкурентного газового рынка в Украине, который охватывал бы все составляющие этого процесса, и ежеквартально готовить и публиковать в прессе и Интернете отчеты о его исполнении.

Напомним, как сообщал УНН, рабочая группа по вопросам ускорения реформы корпоративного управления ОАО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз предложила подчинить "Укртрансгаз" наблюдательному совету "Нафтогаза".

В РПУ такую инициативу оценили скептически.

По словам эксперта Соколовского, таким образом "Нафтогаз" стремится сохранить контроль над "Укртрансгазом", несмотря на требования Третьего энергетического пакета.

В общем, как отметил В. Землянский, обещанная реформа "Нафтогаза" пока реализовалась лишь в части повышения тарифов.