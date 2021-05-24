Україна довела експорт зерна до 41 млн тонн: це майже на чверть менше, ніж торік

Деталі

За наведеними даними Держмитслужби, станом на 24 травня, у 2020/21 маркетинговому році Україна експортувала 40,887 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на 12,7 млн, або на 23,7% менше, ніж на аналогічну дату 2019/20 МР.

Зокрема у 2020/21 МР на експорт вже відправлено:



пшениці - 15,65 млн тонн;



ячменю - 4,135 млн тонн;



жита - 2,2 тис. тонн;



кукурудзи - 20,42 млн тонн.



Експорт борошна сягнув уже 110 тис. тонн.

За даними порталу, експорт зернових і зернобобових культур у 2019/20 МР сягнув 56,7 млн тонн.

Доповнення

У поточному МР в межах меморандуму між Мінекономіки та учасниками зернового ринку узгоджено граничний обсяг експорту пшениці на рівні 17,5 млн т та кукурудзи на рівні 24 млн т.

"Враховуючи нинішні темпи експорту зерна, можна з упевненістю сказати, що усі домовленості в рамках зернового меморандуму будуть виконані – експорт зерна не перевищить узгоджені обсяги і рівень перехідних залишків буде досить високим", - зауважив з цього приводу заступник міністра економіки Тарас Качка, якого цитує пресслужба Мінекономіки.