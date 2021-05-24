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The Guardian

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Україна довела експорт зерна до 41 млн тонн: це майже на чверть менше, ніж торік

Київ • УНН

 • 30878 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Україна у 2020/21 маркетинговому році, що розпочався в липні, знизила експорт зерна на 23,7% в порівнянні з попереднім сезоном - до 40,9 млн тонн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані інформаційно-аналітичного порталу АПК України.

Україна довела експорт зерна до 41 млн тонн: це майже на чверть менше, ніж торік

Деталі

За наведеними даними Держмитслужби, станом на 24 травня, у 2020/21 маркетинговому році Україна експортувала 40,887 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на 12,7 млн, або на 23,7% менше, ніж на аналогічну дату 2019/20 МР.

Зокрема у 2020/21 МР на експорт вже відправлено:

  • пшениці - 15,65 млн тонн;
  • ячменю - 4,135 млн тонн;
  • жита - 2,2 тис. тонн;
  • кукурудзи - 20,42 млн тонн.

Експорт борошна сягнув уже 110 тис. тонн.

За даними порталу, експорт зернових і зернобобових культур у 2019/20 МР сягнув 56,7 млн тонн.

Доповнення

У поточному МР в межах меморандуму між Мінекономіки та учасниками зернового ринку узгоджено граничний обсяг експорту пшениці на рівні 17,5 млн т та кукурудзи на рівні 24 млн т.

"Враховуючи нинішні темпи експорту зерна, можна з упевненістю сказати, що усі домовленості в рамках зернового меморандуму будуть виконані – експорт зерна не перевищить узгоджені обсяги і рівень перехідних залишків буде досить високим", - зауважив з цього приводу заступник міністра економіки Тарас Качка, якого цитує пресслужба Мінекономіки.

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