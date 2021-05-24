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Украина довела экспорт зерна до 41 млн тонн: это почти на четверть меньше, чем в прошлом году

Киев • УНН

 • 30878 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Украина в 2020/21 маркетинговом году, который начался в июле, снизила экспорт зерна на 23,7% по сравнению с предыдущим сезоном - до 40,9 млн тонн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины.

Украина довела экспорт зерна до 41 млн тонн: это почти на четверть меньше, чем в прошлом году

Детали

По приведенным данным Гостаможслужбы, по состоянию на 24 мая, в 2020/21 маркетинговом году Украина экспортировала 40,887 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 12,7 млн, или на 23,7% меньше, чем на аналогичную дату 2019/20 МГ.

В частности, в 2020/21 МГ на экспорт уже отправлено:

  • пшеницы - 15,65 млн тонн;
  • ячменя - 4,135 млн тонн;
  • ржи - 2,2 тыс. тонн;
  • кукурузы - 20,42 млн тонн.

Экспорт муки достиг уже 110 тыс. тонн.

По данным портала, экспорт зерновых и зернобобовых культур в 2019/20 МГ достиг 56,7 млн тонн.

Дополнение

В текущем МГ в рамках меморандума между Минэкономики и участниками зернового рынка согласовано предельный объем экспорта пшеницы на уровне 17,5 млн т и кукурузы на уровне 24 млн т.

"Учитывая нынешние темпы экспорта зерна, можно с уверенностью сказать, что все договоренности в рамках зернового меморандума будут выполнены - экспорт зерна не превысит согласованные объемы и уровень переходящих остатков будет достаточно высоким", - заметил по этому поводу заместитель министра экономики Тарас Качка, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

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