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Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Київ • УНН

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Україна та ще сім країн подали скаргу в ООН через збої супутникового зв'язку, в яких підозрюють росію. Збої впливають на телебачення, авіацію та судноплавство.

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Вісім європейських країн, включно з Україною, 17 березня подали скаргу в ООН щодо триваючих порушень росією європейського супутникового зв'язку. Країни хочуть, щоб росія припинила диверсію, повідомляє NOS, пише УНН.

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"Скарга, підписана Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Україною, Фінляндією, Францією та Нідерландами, буде направлена ​​до найвищого міжнародного органу, який займається питаннями супутникового зв’язку: Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU), який підпорядковується ООН", - пише видання з посиланням на документи, отримані Nieuwsuur.

Ще сімнадцять країн-членів ЄС і Велика Британія, як вказано, підтримують скаргу.

Як зазначає видання, скарга є наступним кроком у протистоянні між європейськими країнами та росією через перебої супутникового сигналу.

"Уже рік кілька європейських країн відчувають збої в роботі супутників від двох основних європейських супутникових провайдерів: Eutelsat і SES. Європа використовує ці супутники для радіо- і телезв'язку, а також для навігації в авіації, наприклад", - вказує видання.

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Найпомітніший збій, як повідомляється, стався минулої весни. Потім раптом російську військову пропаганду двічі показали на телеканалі BabyTV у Нідерландах та інших країнах Європи. У цей же період на українських телеканалах кілька разів з’являлися пропагандистські кадри.

Минулого року Eutelsat, що базується у Франції, і SES зі Швеції та Люксембургу досліджували збої. "Вони зробили висновок, що ті походили від росії. Ціллю було порушити роботу українського телебачення, яке транслювалося через обидві компанії. Збій на нідерландському телебаченні виявився "побічним збитком", - пише видання.

Документи показують, що Швеція та Люксембург замовили станцію космічного моніторингу в Ліхаймі, Німеччина, щоб ще раз дослідити збої в роботі супутників SES. Станція проводить незалежні розслідування конфліктів між країнами через супутникові перешкоди.

"Розслідування показує, що збої відбуваються з окупованого росією Кримського півострова та російського ексклаву калінінграда", - ідеться у публікації.

Тепер Франція, як вказано, також вимагає розслідування збоїв у роботі її супутника Eutelsat, які призвели до російської пропаганди війни на нідерландському телебаченні.

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У попередніх листах до ООН росія, як вказано, заперечувала причетність до збоїв. Попередні запрошення вступити в дискусії з постраждалими країнами не були прийняті протягом останнього року. Франція та Швеція, країни, де розташовані супутникові компанії, цього тижня вперше ведуть особисті переговори з російською делегацією в ООН у Женеві, підтвердили Nieuwsuur джерела. Наскільки відомо, Нідерланди цього не зробили.

Таке може спричинити збої не тільки на телебаченні. Це також впливає на навігаційні сигнали, які мають вирішальне значення для судноплавства та авіації. "росія порушує роботу цих сигналів, щоб, наприклад, вивести з ладу дрони, керовані GPS, у конфлікті з Україною. Але це означає, що цивільні літаки та кораблі в цьому районі не знають, де вони знаходяться. Збиває з пантелику і навігаційна система літака, яка попереджає про зіткнення з горами", - сказано у публікації.

З вересня минулого року понад 30 000 рейсів над країнами Балтії постраждали від збоїв, ідеться в документах Литви, Латвії та Естонії. Країни наголошують на "значних наслідках", які це має для безпеки, комунікацій та економічної діяльності.

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Питання в тому, чи можуть нинішні переговори з росіянами принести зміни в цьому плані, пише видання. Патрік Болдер з Гаазького центру стратегічних досліджень (HCSS) та експерт у галузі військової діяльності в космосі мало довіряє цьому: "Ви тільки подивіться, як діє росія: навіть якщо буде доведено, що вони за цим стоять, вони все одно не беруть на себе відповідальності. росія діє не за міжнародним правом, а за законом сильнішого".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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