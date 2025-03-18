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Украина присоединилась к жалобе в ООН из-за российского глушения спутников - СМИ

Киев • УНН

 • 101232 просмотра

Украина и еще семь стран подали жалобу в ООН из-за сбоев спутниковой связи, в которых подозревают Россию. Сбои влияют на телевидение, авиацию и судоходство.

Украина присоединилась к жалобе в ООН из-за российского глушения спутников - СМИ

Восемь европейских стран, включая Украину, 17 марта подали жалобу в ООН относительно продолжающихся нарушений россией европейской спутниковой связи. Страны хотят, чтобы россия прекратила диверсию, сообщает NOS, пишет УНН.

Детали

"Жалоба, подписанная Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Украиной, Финляндией, Францией и Нидерландами, будет направлена в высший международный орган, занимающийся вопросами спутниковой связи: Международный союз электросвязи (ITU), который подчиняется ООН", - пишет издание со ссылкой на документы, полученные Nieuwsuur.

Еще семнадцать стран-членов ЕС и Великобритания, как указано, поддерживают жалобу.

Как отмечает издание, жалоба является следующим шагом в противостоянии между европейскими странами и россией из-за перебоев спутникового сигнала.

"Уже год несколько европейских стран испытывают сбои в работе спутников от двух основных европейских спутниковых провайдеров: Eutelsat и SES. Европа использует эти спутники для радио- и телесвязи, а также для навигации в авиации, например", - указывает издание.

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Самый заметный сбой, как сообщается, произошел прошлой весной. Затем вдруг российскую военную пропаганду дважды показали на телеканале BabyTV в Нидерландах и других странах Европы. В этот же период на украинских телеканалах несколько раз появлялись пропагандистские кадры.

В прошлом году Eutelsat, базирующаяся во Франции, и SES из Швеции и Люксембурга исследовали сбои. "Они пришли к выводу, что те исходили от россии. Целью было нарушить работу украинского телевидения, которое транслировалось через обе компании. Сбой на нидерландском телевидении оказался "побочным ущербом", - пишет издание.

Документы показывают, что Швеция и Люксембург заказали станцию космического мониторинга в Лихайме, Германия, чтобы еще раз исследовать сбои в работе спутников SES. Станция проводит независимые расследования конфликтов между странами из-за спутниковых помех.

"Расследование показывает, что сбои происходят с оккупированного россией Крымского полуострова и российского эксклава калининграда", - говорится в публикации.

Теперь Франция, как указано, также требует расследования сбоев в работе ее спутника Eutelsat, которые привели к российской пропаганде войны на нидерландском телевидении.

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В предыдущих письмах в ООН россия, как указано, отрицала причастность к сбоям. Предыдущие приглашения вступить в дискуссии с пострадавшими странами не были приняты в течение последнего года. Франция и Швеция, страны, где расположены спутниковые компании, на этой неделе впервые ведут личные переговоры с российской делегацией в ООН в Женеве, подтвердили Nieuwsuur источники. Насколько известно, Нидерланды этого не сделали.

Такое может вызвать сбои не только на телевидении. Это также влияет на навигационные сигналы, которые имеют решающее значение для судоходства и авиации. "россия нарушает работу этих сигналов, чтобы, например, вывести из строя дроны, управляемые GPS, в конфликте с Украиной. Но это означает, что гражданские самолеты и корабли в этом районе не знают, где они находятся. Сбивает с толку и навигационная система самолета, которая предупреждает о столкновении с горами", - сказано в публикации.

С сентября прошлого года более 30 000 рейсов над странами Балтии пострадали от сбоев, говорится в документах Литвы, Латвии и Эстонии. Страны отмечают "значительные последствия", которые это имеет для безопасности, коммуникаций и экономической деятельности.

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Вопрос в том, могут ли нынешние переговоры с россиянами принести изменения в этом плане, пишет издание. Патрик Болдер из Гаагского центра стратегических исследований (HCSS) и эксперт в области военной деятельности в космосе мало доверяет этому: "Вы только посмотрите, как действует россия: даже если будет доказано, что они за этим стоят, они все равно не берут на себя ответственности. россия действует не по международному праву, а по закону сильного".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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