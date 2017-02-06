Учасник АТО повісився на Тернопільщині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. На Тернопільщині покінчив життя самогубством військовослужбовець, який брав участь у проведенні антитерористичної операції. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Тернопільської області.
Вчора, 5 лютого, до поліції надійшло повідомлення, що на околиці села Посухів, на території очисних споруд, повісився чоловік.
"Набридло, більше не витримую. Залишаю вам номер картки, аби мали за що поховати", - такі слова востаннє почув по телефону від свого рідного брата мешканець Бережанського району. Після цього на дзвінки п'ятдесятилітній чоловік відповідати перестав.
Встановлено, що загиблий у 2015 році був призваний у лави збройних сил по мобілізації. Після повернення влаштувався у місцеву військову частину. Кілька разів був в зоні проведення антитерористичної операції. Керівництво частини характеризує його як позитивну людину, яка завжди виконувала поставлені завдання. Загиблий готувався до чергової поїздки в зону АТО.
Чому саме так вирішив піти з життя військовослужбовець, з'ясовують правоохоронці. За цим фактом вони відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
Як повідомляв УНН, військовослужбовця знайшли повішеним у Житомирі на території військового інституту.