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Участник АТО повесился в Тернопольской области

Киев • УНН

 • 7685 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Тернопольской области покончил жизнь самоубийством военнослужащий, участвовавший в проведении антитеррористической операции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Тернопольской области.

Участник АТО повесился в Тернопольской области

Вчера, 5 февраля, в полицию поступило сообщение, что на окраине села Посухов, на территории очистных сооружений, повесился мужчина.

"Надоело, больше не выдерживаю. Оставляю вам номер карты, чтобы было за что похоронить", - такие слова в последний раз услышал по телефону от своего родного брата житель Бережанского района. После этого на звонки пятидесятилетний мужчина отвечать перестал.

Установлено, что погибший в 2015 году был призван в ряды вооруженных сил по мобилизации. После возвращения устроился в местную воинскую часть. Несколько раз был в зоне проведения антитеррористической операции. Руководство части характеризует его как положительного человека, который всегда выполнял поставленные задачи. Погибший готовился к очередной поездке в зону АТО.

Почему именно так решил уйти из жизни военнослужащий, выясняют правоохранители. По данному факту они открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Как сообщал УНН, военнослужащего нашли повешенным в Житомире на территории военного института.

Украинские Национальные Новости

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