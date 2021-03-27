У ЗСУ за добу виявили 251 новий випадок COVID-19, дві особи померло
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Збройних Силах України за минулу добу зареєстровано 251 новий випадок захворювання на COVID-19. Окрім того, зареєстровано ще два летальних випадки від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Всього станом на 27 березня у Збройних Силах хворіє 2 525 осіб, передає УНН із посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.
Деталі
Станом на 10.00 27 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2528 осіб.
Всього за час пандемії одужало 17966 осіб.
На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 638 осіб.
Нажаль, у Збройних Силах України зареєстровано ще два летальних випадки від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19 (усього 55).
"Два працівники ЗС України з 22.03.2021 перебували на стаціонарному лікуванні у цивільних лікарнях Київщини. Не зважаючи на проведену терапію стан їх здоров’я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху. Біологічна смерть одного з них була зафіксована 25.03, а іншого 26.03. Інформація про зазначені випадки надійшла до Командування Медичних сил Збройних Сил у ввечері 26.03", - йдеться у повідомленні.
За минулу добу зареєстровано 251 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 18 266 осіб отримали 1 дозу вакцини.
З них 2 138 військових медиків.
За минулу добу проти COVID-19 щеплено 960 осіб.
Довідково
За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,632 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 26 березня, — 17,4 тисячі, менше, ніж добою раніше. Госпіталізацій за добу — 4,7 тисячі. Високий показник летальних випадків за добу — 290.