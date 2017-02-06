У ЖК Scandia розповіли про особливості чергової скандинавської країни - Ісландії

“Першою скандинавською країною, яку я відвідав, була Данія. Її столиця, Копенгаген, вразила мене своїм характером, темпом життя, без натяку на поспіх. Там мені захотілося познайомитися з усією Скандинавією. Після цього друзі покликали мене до Фінляндії — в Гельсінкі я відчув себе, як вдома. Третьою скандинавською країною в моєму списку була Норвегія. Я був проїздом в Осло, здійснив коротку подорож по фіорду. Саме тоді я відчув всю красу Півночі, це було незабутньо.

А потім — Ісландія. На цю подорож мене надихнув мій друг Гео Лерос. Побачивши його фотографії, я терміново вирішив відправитися у відпустку! В Ісландії я побував взимку, зіткнувся з величезною кількістю проблем і майже безвихідних ситуацій.

Я зрозумів, що таке суворі умови і чому скандинави обдаровані нелюдською силою.

Незважаючи на це, я відправився в Ісландію ще раз влітку 2016 року. Ось тоді мені вдалося насолодитися цією країною сповна. Проїжджаючи по північному краю цієї країни, можна зустріти будиночок в скелях, дійсно, як в казці, біля нього буде пастися отара овець або коней — і все це на тлі Атлантичного океану. Незабутня картина.

В Ісландії ви ніколи не зустрінете несмак в архітектурі. Архітектура дуже приємна. Так, в Рейк’явіку немає високих офісних центрів. Всі житлові будинки невисокі, в 2-3 поверхи. А ось 9 поверховий будинок знайти дійсно складно. Місто знаходиться на березі затоки, красива набережна з пам’ятником „Дракара“, на фасадних стінах часто можна побачити мурали знаменитих художників. Все раціонально, компактно, продумано і максимально зручно! Місцеві жителі зайняті своїми справами, але ніякого поспіху немає, у всьому притаманний мінімалізм”, — розповів він.

Нагадаємо, ЖК Scandia — це скандинавське містечко сімейного типу всього в 20 хв від центру Києва (м.Бровари Київської обл) та один з найбільших житлових комплексів України з власною масштабною інфраструктурою.

“Ми поділяємо філософію жителів скандинавських країн, яка полягає в простоті, доступності, екологічності та якості. Якість життя, якість продуктів, якість освіти та безпеки ”, - відзначають в ЖК Scandia.