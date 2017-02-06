В ЖК Scandia рассказали об особенностях очередной скандинавской страны - Исландии

"Первой скандинавской страной, которую я посетил, была Дания. Ее столица, Копенгаген, поразила меня своим характером, темпом жизни, без намека на спешку. Там мне захотелось познакомиться со всей Скандинавией. После этого друзья позвали меня в Финляндию - в Хельсинки я почувствовал себя, как дома. Третьей скандинавской страной в моем списке была Норвегия. Я был проездом в Осло, совершил короткое путешествие по фьорду. Именно тогда я почувствовал всю красоту Севера, это было незабываемо.

А потом - Исландия. На это путешествие меня вдохновил мой друг Гео Лерос. Увидев его фотографии, я срочно решил отправиться в отпуск! В Исландии я побывал зимой, столкнулся с огромным количеством проблем и почти безвыходных ситуаций.

Я понял, что такое суровые условия и почему скандинавы одарены нечеловеческой силой.

Несмотря на это, я отправился в Исландию еще раз летом 2016 года. Вот тогда мне удалось насладиться этой страной сполна. Проезжая по северному краю этой страны, можно встретить домик в горах, действительно, как в сказке, возле него будет пастись стадо овец или лошадей - и все это на фоне Атлантического океана. Незабываемая картина.

В Исландии вы никогда не встретите безвкусицу в архитектуре. Архитектура очень приятная. Так, в Рейкьявике нет высоких офисных центров. Все жилые дома невысокие, в 2-3 этажа. А вот 9 этажный дом найти действительно сложно. Город находится на берегу залива, красивая набережная с памятником "Драккар", на фасадных стенах часто можно увидеть муралы знаменитых художников. Все правильно, компактно, продуманно и максимально удобно! Местные жители заняты своими делами, но никакой спешки нет, во всем присущ минимализм", - рассказал он.

Напомним, ЖК Scandia - это скандинавский городок семейного типа всего в 20 мин от центра Киева (Бровары Киевской обл) и один из крупнейших жилых комплексов Украины по собственной масштабной инфраструктурой.

"Мы разделяем философию жителей скандинавских стран, которая заключается в простоте, доступности, экологичности и качестве. Качество жизни, качество продуктов, качество образования и безопасности", - отмечают в ЖК Scandia.