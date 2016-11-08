У Житомирі готуються до запуску нової тролейбусної лінії
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Роботи з облаштування контактної мережі для запуску нового тролейбусного маршруту розпочались у Житомирі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук, передає УНН.
Новий тролейбусний маршрут з’єднає центр міста із районом вулиці Малікова, який до цього часу обслуговується виключно маршрутними таксі. При цьому кількість мешканців тут сягає порядка 13 тис. людей.
“Вже встановлено 100% необхідних опор та розпочались роботи з влаштування контактної мережі: натягуються троси та монтуються кронштейни”, — повідомив Дмитро Ткачук.
Нагадаємо, у Житомирі до Дня захисника України на маршрут вийшов відреставрований “патріотичний” тролейбус.