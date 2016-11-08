В Житомире готовятся к запуску новые троллейбусные линии
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Работы по обустройству контактной сети для запуска нового троллейбусного маршрута начались в Житомире. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель Житомирского городского головы Дмитрий Ткачук. Передает УНН.
Новый троллейбусный маршрут соединит центр города с районом улицы Маликова, который до сих пор обслуживается исключительно маршрутными такси. При этом количество жителей здесь достигает порядка 13 тыс. человек.
"Уже установлено 100% необходимых опор и начались работы по устройству контактной сети: натягиваются тросы и монтируются кронштейны", - сообщил Дмитрий Ткачук.
Напомним, в Житомире ко Дню защитника Украины на маршрут вышел отреставрированный "патриотический" троллейбус.