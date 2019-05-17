У Зеленського про розпад коаліції: не можна вийти з того, чого немає

"Сьогодні одна з фракцій у Верховній Раді вирішила вийти з "коаліції". Але як можна вийти з того, чого немає? Фактично коаліції не існує вже три роки – з того часу, як її залишили фракції "Самопомочі", "Батьківщини" та Радикальної партії Олега Ляшка. Тож нинішня гра у парламенті – чергове свідчення того, що депутатам байдуже до людей, які їх обрали. Подовжити своє безтурботне існування для них важливіше", - вважають у команди новообраного Президента.



Водночас там нагадали, що країна потребує змін і глибинних реформ.



"Це – запит українського народу. І для його реалізації потрібен дієздатний парламент", - резюмували у повідомленні.



Нагадаємо, сьогодні, 17 травня фракція "Народний фронт" офіційно заявила про вихід з коаліції. Після чого спікер парламенту завив, що коаліція припинила своє існування.



Водночас більшість аналітиків заявляють, що коаліції у ВР не існує з 2016 року.



За законом у ВР є 30 днів для створення нової коаліції. Наразі думки про можливий розпуск Ради розділилися, адже формально під час формування коаліції розпустити парламент неможлива, а надалі розпуск Ради блокується тим, що до завершення її каденції залишилося менше ніж півроку.