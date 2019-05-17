У Зеленского о распаде коалиции: нельзя выйти из того, чего нет

"Сегодня одна из фракций в Верховной Раде решила выйти из "коалиции". Но как можно выйти из того, чего нет? Фактически коалиции не существует уже три года - с тех пор, как ее оставили фракции "Самопомощи", "Батькивщины" и Радикальной партии Олега Ляшко. Поэтому нынешняя игра в парламенте - очередное свидетельство того, что депутатам безразлично к людям, которые их избрали. Продлить свое безмятежное существование для них важнее", - считают в команде новоизбранного Президента.



В то же время там напомнили, что страна нуждается в изменениях и глубинных реформ.



"Это - запрос украинского народа. И для его реализации нужен дееспособный парламент", - резюмировали в сообщении.



Напомним, сегодня, 17 мая фракция "Народный фронт" официально заявила о выходе из коалиции. После чего спикер парламента завил, что коалиция прекратила свое существование.



В то же время большинство аналитиков заявляют, что коалиции в ВР не существует с 2016 года.



По закону в ВР есть 30 дней для создания новой коалиции. Сейчас мысли о возможном роспуске Рады разделились, ведь формально при формировании коалиции распустить парламент невозможно, а в дальнейший роспуск Рады блокируется тем, что до завершения ее каденции осталось менее полугода.