У ВР виступили за виділення школам грошей з коронавірусного фонду на засоби індивідуального захисту

"МОН і головний санітарний лікар поклали обов’язок на засновників закладів забезпечити всім... І дезінфекторами, і масками, і хімічними засобами, якими будуть проводити дезінфекцію в самих школах. Отут питання грошей мене дуже сильно турбує. Ви розумієте, що ми перекладаємо це на місцеві бюджети і перекладаємо на засновників. Чесно кажучи, це не дуже чесно по відношенню до місцевих бюджетів. У них і так вистачає своїх проблем і є недонадходження через карантинні обмеження. Ми рекомендували уряду виділити ці кошти з коронавірусного фонду, на який, до речі, забрали з освіти майже 3 млн грн", - зазначив Бабак.

Нагадаємо, уряд закликали забезпечити ІФА-скринінг на COVID-19 серед вчителів перед 1 вересня.

Зауважимо, що окремі міста України ініціювали ІФА-тестування вихователів дитсадочків перед їх відкриттям, а також вчителів — перед початком здачі ЗНО. Його результати дозволили вчасно виявити освітян із підозрою на коронавірус, чим убезпечити дітей від захворювання.

Проте у МОН вже заявили, що не будуть ініціювати масштабного ІФА-скринінгу освітян перед початком нового навчального року, переклавши відповідальність за здоров'я вчителів та учнів на місцеві органи влади.