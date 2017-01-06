У Туреччині затримали 18 осіб через напад в Ізмірі

Також Б.Боздан висловив впевненість, що за напад несе відповідальність Робоча партія Курдистану.

Нагадаємо, 5 січня вибух прогримів біля будівлі суду в Ізмірі. Біля входу вибухнув замінований автомобіль. За останніми даними, в результаті теракту загинули співробітник поліції і співробітник суду, ще 5 людей отримали поранення. Поліція ліквідувала двох терористів, ще одного розшукують.