У Туреччині затримали 18 осіб через напад в Ізмірі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Турецька поліція затримала 18 осіб у зв’язку з нападом в місті Ізмір. Про це повідомив міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг, передає УНН з посиланням на Reuters.
Також Б.Боздан висловив впевненість, що за напад несе відповідальність Робоча партія Курдистану.
Нагадаємо, 5 січня вибух прогримів біля будівлі суду в Ізмірі. Біля входу вибухнув замінований автомобіль. За останніми даними, в результаті теракту загинули співробітник поліції і співробітник суду, ще 5 людей отримали поранення. Поліція ліквідувала двох терористів, ще одного розшукують.