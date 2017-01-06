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У Туреччині затримали 18 осіб через напад в Ізмірі

У Туреччині затримали 18 осіб через напад в Ізмірі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Турецька поліція затримала 18 осіб у зв’язку з нападом в місті Ізмір. Про це повідомив міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг, передає УНН з посиланням на Reuters.

Також Б.Боздан висловив впевненість, що за напад несе відповідальність Робоча партія Курдистану.

Нагадаємо, 5 січня вибух прогримів біля будівлі суду в Ізмірі. Біля входу вибухнув замінований автомобіль. За останніми даними, в результаті теракту загинули співробітник поліції і співробітник суду, ще 5 людей отримали поранення. Поліція ліквідувала двох терористів, ще одного розшукують.

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