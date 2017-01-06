В Турции задержали 18 человек за нападение в Измире
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Турецкая полиция задержала 18 человек в связи с нападением в городе Измир. Об этом сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Также Б.Боздан выразил уверенность, что за нападение несет ответственность Рабочая партия Курдистана.
Напомним, 5 января взрыв прогремел у здания суда в Измире. У входа взорвался заминированный автомобиль. По последним данным, в результате теракта погибли сотрудник полиции и сотрудник суда, еще 5 человек получили ранения. Полиция ликвидировала двух террористов, еще одного ищут.