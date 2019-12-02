У Техасі розбився літак, три людини загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У США невеликий літак, який прямував з міста Шугар-Ленд в Боерн, розбився в районі міжнародного аеропорту Сан-Антоніо (штат Техас), три людини загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал NBC.
За даними місцевих пожежних, у літака виникли проблеми з двигуном під час польоту. Пілот спробував перенаправити його в аеропорт Сан-Антоніо, проте літак впав приблизно в 140 м від злітно-посадкової смуги.
Нагадаємо, під час аварії літака в США загинули дев'ять осіб, в тому числі, діти.