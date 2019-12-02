В Техасе разбился самолет, три человека погибли

По данным местных пожарных, у самолета возникли проблемы с двигателем во время полета. Пилот попытался перенаправить его в аэропорт Сан-Антонио, однако самолет упал примерно в 140 м от взлетно-посадочной полосы.

Напомним, при крушении самолета в США погибли девять человек, в том числе, дети.