У Стокгольмі через теракт закрили залізницю
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У столиці Швеції Стокгольмі через теракт призупинили рух залізницею, передає УНН з посиланням на Aftonbladet.
"Департамент транспорту на вимогу поліції припинив рух поїздів на головному вокзалі Стокгольма", – йдеться у повідомленні офіційного інформаційного кризового центру.
Нагадаємо, вантажівка в'їхала в натовп людей в центрі Стокгольму, було поранено кількох людей. Автомобіль врізався в магазин. Поліція перекрила район події. Також, зазначається, що в результаті інциденту загинуло троє осіб.
Як повідомляв УНН, український консул з'ясовує, чи є громадяни України серед постраждалих в Стокгольмі, де вантажівка наїхала на людей.
Додамо, що неподалік від місця наїзду транспортного засобу на людей у Стокгольмі було чутно звуки пострілів.