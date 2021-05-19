У США виправдали поліцейських, які застрелили афроамериканця

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Окружний прокурор Ендрю Уомбл заявив у вівторок, що поліцейські мали право застрелити 42-річного Ендрю Брауна біля його будинку в Елізабет-Сіті в минулому місяці, тому що поліцейські відчували загрозу своєму життю, коли він їхав до них на своїй машині. Брауна розшукували за підозрою у продажу заборонених наркотиків.

Вбивство привернуло увагу всієї країни, викликавши суперечки про те, як поліція застосовує силу проти чорношкірих американців після засудження колишнього офіцера поліції Міннеаполіса Дерека Човена за вбивство Джорджа Флойда.

Шериф округу Томмі Вутен заявив у вівторок, що три заступника, які застрелили Ендрю Брауна, залишаться на своїх місцях, але будуть дисципліновані і перенавчатимуться, а їх підрозділ буде змінено.

Сотні протестувальників мирно марширували по вулицях рідного міста Брауна у вівторок увечері, вимагаючи зовнішнього розслідування, а деякі учасники повідомили, що планують не витрачати гроші в окрузі в рамках економічного бойкоту.

"Це був жахливий і трагічний результат, і ми могли б домогтися більшого", - сказав Вутен.

Він також додав, що він ще раз попросить суддю оприлюднити всі відео правоохоронних органів тепер, коли окружний прокурор прийняв рішення про відхилення кримінальних звинувачень.

У своїх зауваженнях шериф також звернувся до родини Брауна.

"Цього взагалі не повинно було відбуватися, - сказав він. - Хоча поліцейські не порушували закон, ми всі хотіли б, щоб все могло скластися інакше, зовсім інакше".

Родичі Ендрю Брауна заявили, що планують подати федеральний позов, повідомляє CNN, і що сім'я просить міністерство юстиції втрутитися.

Минулого місяця ФБР заявило, що розслідує факт порушення поліцейськими цивільних прав Брауна.

Губернатор Північної Кароліни Рой Купер заявив в заяві, що федеральне розслідування повинно тривати, і піддав критиці те, як місцева влада відреагували на вбивство.

"Довіра суспільства було б кращою, якби спеціальний прокурор швидко оприлюднив записи інциденту, - сказав він. - Нашій державі слід прийняти конкретні закони, щоб підвищити прозорість, довіру і підзвітність в системі правосуддя".

Доповнення

Браун був застрелений 21 квітня під час спроби затримання співробітниками поліції. Вони зупинили його автомобіль з метою провести обшук на предмет наявності наркотиків. При цьому мали ордер на арешт.

У той же час сім'я Брауна і його адвокати заявляють, що натільні камери і відеореєстратори показують, що Браун не становив загрози для офіцерів.

На відеозаписах видно, що озброєні співробітники правоохоронних органів прибули для затримання Брауна, 42-річного афроамериканця, і оточили його, коли він сидів у автомобілі. Браун розвернув машину, збивши одного з поліцейських з ніг, потім натиснув на газ, намагаючись втекти і змусивши поліцейського відскочити в сторону.

Сержант вистрілив в переднє скло автомобіля. Автомобіль продовжував рухатися вперед, і офіцери здійснили ще кілька пострілів в Брауна збоку і через заднє лобове скло. Автомобіль Брауна розігнався, намагаючись наїхати на авто з іншим поліцейським, але той встиг від'їхати, і Браун врізався в дерево. Поліцейські витягли його з машини і викликали швидку допомогу.

Браун був поранений двічі: в плече і в потилицю. На місці події виявлено всього 14 гільз.