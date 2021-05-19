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В США оправдали полицейских, которые застрелили афроамериканца

Киев • УНН

 • 17632 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Трех полицейских, которые в апреле застрелили афроамериканца Эндрю Брауна в городе Элизабет-Сити штата Северная Каролина, оправдали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В США оправдали полицейских, которые застрелили афроамериканца

Детали

Окружной прокурор Эндрю Уомбл заявил во вторник, что полицейские имели право застрелить 42-летнего Эндрю Брауна возле его дома в Элизабет-Сити в прошлом месяце, так как полицейские чувствовали угрозу своей жизни, когда он ехал к ним на своей машине. Брауна разыскивали по подозрению в продаже запрещенных наркотиков.

Убийство привлекло внимание всей страны, вызвав споры о том, как полиция применяет силу против чернокожих американцев после осуждения бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Човена за убийство Джорджа Флойда.

Шериф округа Томми Вутен заявил во вторник, что три заместителя, которые застрелили Эндрю Брауна, останутся на своих местах, но будут дисциплинированы и должны будут пройти обучение вновь, а их подразделение будет изменено.

Сотни протестующих мирно маршировали по улицам родного города Брауна во вторник вечером, требуя внешнего расследования, а некоторые участники сообщили, что планируют не тратить деньги в округе в рамках экономического бойкота.

"Это был ужасный и трагический исход, и мы могли бы добиться большего", - сказал Вутен.

Он также добавил, что он еще раз попросит судью обнародовать все видео правоохранительных органов теперь, когда окружной прокурор принял решение об отклонении уголовных обвинений.

В своих замечаниях шериф также обратился к семье Брауна.

"Этого вообще не должно было происходить, - сказал он. - Хотя полицейские не нарушали закон, мы все хотели бы, чтобы все могло сложиться иначе, совсем иначе".

Родственники Эндрю Брауна заявили, что планируют подать федеральный иск, сообщает CNN, и семья просит министерство юстиции вмешаться.

В прошлом месяце ФБР заявило, что расследует факт нарушения полицейскими гражданских прав Брауна.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер заявил в заявлении, что федеральное расследование должно продолжаться, и подверг критике то, как местные власти отреагировали на убийство.

"Доверие общества было бы лучше, если бы специальный прокурор быстро обнародовал записи инцидента, - сказал он. - Нашему государству следует принять конкретные законы, чтобы повысить прозрачность, доверие и подотчетность в системе правосудия".

Дополнение

Браун был застрелен 21 апреля во время попытки задержания сотрудниками полиции. Они остановили его автомобиль с целью провести обыск на предмет наличия наркотиков. При этом имели ордер на арест.

В то же время семья Брауна и его адвокаты заявляют, что нательные камеры и видеорегистраторы показывают, что Браун не представлял угрозы для офицеров.

На видеозаписях видно, что вооруженные сотрудники правоохранительных органов прибыли для задержания Брауна, 42-летнего афроамериканца, и окружили его, когда он сидел в автомобиле. Браун развернул машину, сбив одного из полицейских с ног, затем нажал на газ, пытаясь убежать и заставив полицейского отскочить в сторону.

Сержант выстрелил в переднее стекло автомобиля. Автомобиль продолжал двигаться вперед, и офицеры совершили еще несколько выстрелов в Брауна сбоку и через заднее лобовое стекло. Автомобиль Брауна разогнался, пытаясь наехать на авто с другим полицейским, но тот успел отъехать, и Браун врезался в дерево. Полицейские вытащили его из машины и вызвали скорую помощь.

Браун был ранен дважды: в плечо и в затылок. На месте происшествия обнаружено всего 14 гильз.

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