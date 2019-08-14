У США українку засудили до 20 років в'язниці за сексуальну експлуатацію дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Громадянка України Олена Каличенко засуджена у вівторок в штаті Нью-Йорк до 20 років в'язниці за сексуальну експлуатацію дитини і виготовлення дитячої порнографії. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт прокуратури Східного округу штату Нью-Йорк.
"Громадянка України Олена Каличенко раніше сьогодні в федеральному суді центральній частині Айсліпа була засуджена до 20 років тюремного ув'язнення після того, як в квітні 2016 року визнала себе винною в змові з метою сексуальної експлуатації дитини, в сексуальній експлуатації дитини та у виробництві дитячої порнографії для її доставки до Сполучених Штатів", - йдеться в повідомленні.
Як заявили в прокуратурі, після відбуття покарання українка підлягає депортації на батьківщину.
Каличенко, 32 роки, була арештована в липні 2014 року під час поїздки в США.
За даними американської прокуратури, засуджена в період з квітня 2012 по листопад 2012 року записала 46 відео порнографічного змісту з дворічною дівчинкою.
Відео було знято на замовлення Джозефа Валеріо, жителя міста Сміттаун, розташованого на Лонг-Айленді. Каличенко за плату в декілька тисяч доларів відправила йому відео по електронній пошті.
Агенти ФБР під час обшуку в січня 2014 року виявили вдома у Валеріо обладнання та реквізити, призначені для випуску дитячої порнографії.
Замовник відео був визнаний винним в листопаді 2014 року і пізніше засуджений до 60 років в'язниці.
Нагадаємо, підозрюваного у педофілії українця повернули з Росії за сприяння Інтерполу.