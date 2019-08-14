У США українку засудили до 20 років в'язниці за сексуальну експлуатацію дитини

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Громадянка України Олена Каличенко засуджена у вівторок в штаті Нью-Йорк до 20 років в'язниці за сексуальну експлуатацію дитини і виготовлення дитячої порнографії. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт прокуратури Східного округу штату Нью-Йорк.