У "Слузі народу" не буде новорічного корпоративу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Фракція “Слуга народу” цього року не буде збиратися на новорічний корпоратив, вони закликають приватні компанії також не влаштовувати святкування - заради безпеки. Про це в коментарі УНН розповіла заступниця голови фракції "СН", народний депутат Євгенія Кравчук.
“Звичайно, ніякого корпоративу не буде, і це навіть не обговорювалося. Більше того, я думаю, що загалом святкування цього Нового року і Різдва має пройти в більш цифровому форматі. І, звичайно, якраз і приватним компаніям варто уникнути організації корпоративів. Бо, на жаль, це може мати негативний результат і різкий сплеск захворюваності”, - сказала Кравчук.
Також вона порадила українцям уникати святкових поїздок до старших людей, адже вони перебувають в зоні ризику захворюваності на коронавірус.
Нагадаємо, минулого року фракція “Слуга народу” влаштовувала благодійний новорічний корпоратив, квиток на який коштував 2,5 тис. грн.
Тоді на корпоратив прийшов і Президент Зеленський.