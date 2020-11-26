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У "Слузі народу" не буде новорічного корпоративу

У "Слузі народу" не буде новорічного корпоративу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Фракція “Слуга народу” цього року не буде збиратися на новорічний корпоратив, вони закликають приватні компанії також не влаштовувати святкування - заради безпеки. Про це в коментарі УНН розповіла заступниця голови фракції "СН", народний депутат Євгенія Кравчук.

“Звичайно, ніякого корпоративу не буде, і це навіть не обговорювалося. Більше того, я думаю, що загалом святкування цього Нового року і Різдва має пройти в більш цифровому форматі. І, звичайно, якраз і приватним компаніям варто уникнути організації корпоративів. Бо, на жаль, це може мати негативний результат і різкий сплеск захворюваності”, - сказала Кравчук.

Також вона порадила українцям уникати святкових поїздок до старших людей, адже вони перебувають в зоні ризику захворюваності на коронавірус.

Нагадаємо, минулого року фракція “Слуга народу” влаштовувала благодійний новорічний корпоратив, квиток на який коштував 2,5 тис. грн.

Тоді на корпоратив прийшов і Президент Зеленський.

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