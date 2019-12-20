Зеленський прийшов на корпоратив “Слуги народу”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прийшов на новорічний корпоратив “Слуги народу”. Про це повідомив у Telegram-каналі “Темний лицар”, передає УНН.
“Президент прийшов на корпоратив. З Богданом (керівник Офісу президента Андрій Богдан —ред.)...”, — написав Темний лицар.
Нагадаємо, “Слуг народу” на корпоративі розважатиме Джері Хейл.
Раніше голова партії “Слуга народу”, перший заступник фракції Олександр Корнієнко заявив, що квиток на благодійний новорічний корпоратив “Слуги народу” коштував 2 500 гривень.
Як повідомляє УНН, поліція охороняє територію КВЦ “Парковий” перед корпоративом “Слуги народу”.