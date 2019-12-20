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"Слуг народу" на корпоративі розважатиме Джері Хейл

"Слуг народу" на корпоративі розважатиме Джері Хейл

Київ • УНН

 • 33119 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. "Слуг народу" сьогодні на корпоративі розважатиме співачка Джері Хейл. Про це повідомив журналіст Богдан Амінов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН

“У “Слуг народу” сьогодні новорічний корпоратив. Хтось із депутатів називає це неформальним “засіданням фракції”. Інші — “благодійним вечором”, — зазначив журналіст.

За його словами, відкрито про гулянку ніхто не говорить, а більшість наголошує, що не знає, що відбуватиметься у “Парковому”.

“Але Джері Хейл, яка співає „Охраааана, отмееена“, вже приїхала і забігла до будинку зі своїм костюмом”, — додав Амінов і додав фото.

Нагадаємо, голова партії “Слуга народу”, перший заступник фракції Олександр Корнієнко заявив, що квиток на благодійний новорічний корпоратив “Слуги народу” коштував 2 500 гривень. 

Як повідомляє УНН, поліція охороняє територію КВЦ "Парковий" перед корпоративом "Слуги народу".

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