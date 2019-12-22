У Швейцарії заявили про неможливість вплинути на санкції США

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Офіційний представник Міністерства закордонних справ (МЗС) Швейцарії Тілман Ренц заявив, що його країна дотримується "критичної позиції по відношенню до санкцій з екстериторіальним впливом, проте не може їм перешкодити". Про це він заявив ТАСС, повідомляє УНН.