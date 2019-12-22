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У Швейцарії заявили про неможливість вплинути на санкції США

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Офіційний представник Міністерства закордонних справ (МЗС) Швейцарії Тілман Ренц заявив, що його країна дотримується "критичної позиції по відношенню до санкцій з екстериторіальним впливом, проте не може їм перешкодити". Про це він заявив ТАСС, повідомляє УНН.

Таким чином він прокоментував нові санкції щодо газопроводу "Північний потік-2", які торкнулися в тому числі і швейцарської компанії Allseas, що займалася укладанням труб на дні Балтійського моря для Nord Stream 2.

За словами Ренца, швейцарські представники протягом тривалого часу перебувають у контакті з зацікавленими компаніями.

Нагадаємо, у Росії пообіцяли відповідь на санкції США проти "Північного Потоку-2".

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