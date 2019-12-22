У Росії пообіцяли відповідь на санкції США проти "Північного Потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Москва відповідатиме на санкції Вашингтона щодо російських газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік". Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в ефірі одного з російських телеканалів, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"На санкції ми будемо відповідати, але так, щоб нам самим собі не завдати шкоди. Але відповідати будемо точно. І, звичайно, ми будемо це враховувати, вибудовуючи всі наші відносини", - сказав він.
Лавров також заявив, що ніколи не думав, що американські політики "дійдуть до таких рішень".
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп на цьому тижні підписав схвалений Сенатом Конгресу США законопроект про оборонний бюджет на 2020 фінансовий рік, який зобов'язує адміністрацію ввести санкції щодо російських газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".
Після цього компанія-підрядник "Північного потоку-2" призупинила роботи.
У свою чергу Європейська комісія виступила проти введення санкцій США щодо компаній з Євросоюзу, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2".