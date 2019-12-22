У Росії пообіцяли відповідь на санкції США проти "Північного Потоку-2"

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Москва відповідатиме на санкції Вашингтона щодо російських газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік". Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в ефірі одного з російських телеканалів, передає УНН з посиланням на ТАСС.